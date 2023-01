Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) erklärte ebenfalls, die Regierung müsse der »Rund-um-die-Uhr-Werbung« für Ungesundes einen Riegel vorschieben und mehr Raum für Werbung für Gesundes schaffen. Knapp neun von zehn an Kinder gerichtete Lebensmittel orientierten sich nicht an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, »sind also zu süß, salzig oder fettig«. Die Regierung müsse hier »schnell handeln«.

Hersteller: Werbeverbot hilft nicht gegen Bewegungsmangel

Auch Kinder- und Jugendärzte sowie Krankenkassen sprechen sich für ein Verbot von an Kinder gerichteter Werbung für ungesunde Lebensmittel aus. »Werbebeschränkungen für ungesunde Kinder-Lebensmittel in TV, Radio und Streaming-Diensten müssen verpflichtend werden«, erklärte bereits am Mittwoch die AOK-Bundesverbandsvorsitzende Carola Reimann. Sie forderte auch eine verpflichtende Verringerung des Zuckergehaltes in Fertigprodukten.