Wenig wählerisch bei der Partnerwahl

»Forbes«, eines der ältesten Medienunternehmen in den Vereinigten Staaten, erreicht mit seinem gleichnamigen Leitmagazin rund fünf Millionen Leser. Darüber hinaus erscheinen rund um den Globus mehr als zwei Dutzend von »Forbes« lizensierte lokale Ausgaben. Diese sorgten in der Vergangenheit nicht nur für positive Nachrichten. In der Ukraine quittierte vor Jahren die komplette »Forbes«-Redaktion den Dienst, nachdem sie von einem regierungstreuen Oligarchen übernommen wurde. Der russische Ableger wiederum sorgte wenig später für negative Schlagzeilen, weil der langjährige Lizenznehmer Axel Springer Russia die russische Ausgabe an einen zwielichtigen Geschäftsmann verkaufte.