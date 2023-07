Die Kapazität für eine hochgerechnete Jahresproduktion von 600.000 Elektroautos will Ford jetzt erst 2024 erreichen. Nach früheren Plänen sollte es schon im laufenden Jahr so weit sein.

Kampf um Marktanteile

Der Plan von Ford ist, den Übergang zu Elektroautos mit dem Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu finanzieren. Und die bringen ordentlich Geld in die Kassen. So fuhr die zuständige Sparte Ford Blue im zweiten Quartal ein Betriebsergebnis von 2,3 Milliarden Dollar ein. Noch lukrativer war das Nutzfahrzeuggeschäft: ein Plus von 2,4 Milliarden Dollar bei 15,6 Milliarden Dollar Umsatz.