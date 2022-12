Mit detaillierten Angaben hält man sich bei der Ford-Werke GmbH in Köln zurück: »Wir sind in Gesprächen mit dem Saarland, potenziellen Investoren und weiteren Stakeholdern. Unser Fokus liegt darauf, möglichst viele Arbeitsplätze in Saarlouis zu erhalten, sodass wir interne wie externe Projektideen intensiv prüfen und bewerten«, teilte eine Sprecherin mit.

In einem Schreiben an die Belegschaft in Saarlouis, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, bekräftigt Ford-Deutschland-Chef Martin Sander »die Zusage für 500 bis 700 Beschäftigte« in Saarlouis. Darüber hinaus beständen Beschäftigungsmöglichkeiten am Standort Köln »in nicht unerheblicher Anzahl«. Dort solle, so die Ford-Sprecherin, Ende 2023 das erste vollelektrische Volumenmodell vom Band laufen.