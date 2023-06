Fotovoltaik-Boom Internationale Energieagentur erwartet Rekordausbau von Öko-Energie

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet in diesem Jahr mit einem Rekordzuwachs der Produktion erneuerbarer Energien. »Der weltweite Zubau an Kapazitäten für erneuerbare Energien dürfte in diesem Jahr aufgrund der wachsenden politischen Unterstützung, der steigenden Preise für fossile Brennstoffe und der Sorge um die Energiesicherheit um ein Drittel in die Höhe schnellen«, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten IEA-Bericht. Besonders stark dürfte demnach die Produktion von Solarstrom wachsen.