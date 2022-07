Der Zoll am Frankfurter Flughafen hat den Steuerfahndern aus Nordrhein-Westfalen in besonderer Form Amtshilfe geleistet. An der Sicherheitskontrolle warfen die Beamten einen genaueren Blick auf den Koffer eines Reisenden, der auf dem Weg nach Thailand war. Sie fanden darin 27 Kilogramm Gold, das sie gleich einkassierten.