In der ersten Jahreshälfte 2023 zählte Frankfurt insgesamt 26,9 Millionen Passagiere. Das waren aber immer noch gut 20 Prozent weniger Fluggäste als in den ersten sechs Monaten des Vor-Corona-Jahres 2019. Trotz der nicht gerade überwältigen Besucherzahlen kommt es am Frankfurter Flughafen immer wieder zu chaotischen Szenen.