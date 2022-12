Zwischenfall in Paris

Die französischen Behörden bereiten sich zudem auf mögliche stundenweise Stromausfälle im Winter vor. Wegen der angespannten Versorgungslage will Frankreich kontrollierte Stromabschaltungen proben. Kurz vor einer Übung kam es allerdings zu einem ungeplanten Zwischenfall in der Hauptstadt: In Paris ist der Strom großflächig ausgefallen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die verringerte Stromproduktion in Frankreich bereitet offenbar auch Baden-Württemberg Sorgen. Laut einem vertraulichen Papier des Umweltministeriums in Stuttgart seien sogenannte »Brownouts« in Baden-Württemberg nicht völlig auszuschließen, berichtet die »Bild«. Dabei handle es sich um »rollierende Abschaltungen«, die etwa eineinhalb Stunden dauern sollten, heißt es in dem von »Bild« zitierten Schreiben.