Am Montag hatten sich Deutschland und Frankreich auf Energielieferungen in der Krise verständigt und dabei gemessen an den Erwartungen ein ungewöhnliches Ergebnis erzielt. So erhält Frankreich Strom aus Deutschland, weil die AKW im Lande den Bedarf nur unzureichend sicherstellen: Viele Meiler sind derzeit abgeschaltet wegen geringer Wasserstände und hoher Temperaturen in den Flüssen und auch wegen eines großen Wartungsstaus. Umgekehrt soll Gas nach Deutschland durch eine Leitung fließen, die ursprünglich für den Transport des Brennstoffs nach Frankreich gedacht war.