Blockierte Schleuse Streiks in Frankreich bremsen Schiffsverkehr auf dem Rhein aus

Die landesweiten Streiks in Frankreich haben am Donnerstag in Deutschland den Schiffsverkehr auf dem Rhein teilweise lahmgelegt. Arbeiter des Energiekonzerns EDF hätten die Stromversorgung an der Kembs-Schleuse südlich von Straßburg nahe der deutsch-schweizerischen Grenze gekappt, sodass Schiffe seit Mittwochabend die Schleuse nicht mehr passieren könnten, sagte Philippe Charpentier, Vertreter der CGT-Gewerkschaft.