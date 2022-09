Angesichts der Energiekrise in Europa haben Deutschland und Frankreich höhere gegenseitige Energielieferungen vereinbart. Frankreich werde Gas an das Nachbarland liefern und Deutschland im Gegenzug mehr Strom, sollte es die Lage im Winter erfordern, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach einem telefonischen Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Die beiden Politiker hatten sich zur Energielage in Europa ausgetauscht.