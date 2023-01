In den Chefetagen deutscher Spitzenkonzerne sind so viele Frauen vertreten wie nie zuvor: In den Vorständen börsennotierter Unternehmen liegt der Frauenanteil aktuell bei 15,5 Prozent – und damit 2,3 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr und sogar gut doppelt so hoch wie vor vier Jahren. Das zeigt eine neue Analyse der Beratungsgesellschaft EY, die die Zusammensetzung der Vorstände der 160 im Dax, MDax und SDax gelisteten Unternehmen untersucht hat.