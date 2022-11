Weitere Eigentumswohnungen in One Cable Beach, einer Strandresidenz in New Providence, im Wert von 950.000 und zwei Millionen Dollar wurden von Nishad Singh, dem ehemaligen technischen Leiter von FTX, Gary Wang, einem FTX-Mitbegründer, und Bankman-Fried gekauft. Beide reagierten ebenfalls nicht auf Bitten um Stellungnahme.

Penthouse für 30 Millionen

Den Vertrag für ein weiteres Haus mit Strandzugang in Old Fort Bay – eine geschlossene Wohnanlage, in der sich einst ein britisches Kolonialfort befand, das im 17. Jahrhundert zum Schutz vor Piraten gebaut wurde – haben Bankman-Frieds Eltern Joseph Bankman und Barbara Fried unterschrieben. Beide sind Rechtsprofessoren an der Stanford University. In einem der Dokumente, das auf den 15. Juni datiert ist, heißt es, dass das Anwesen als Ferienhaus genutzt werden soll.