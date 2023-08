Einst galt Sam Bankman-Fried als Wunderkind der Kryptowährungsszene – inzwischen hat der 31-jährige seine Villa auf den Bahamas gegen eine Zelle in einem Gefängnis in Brooklyn getauscht. Am Dienstag hat der gefallene Kryptostar bei einer weiteren Anhörung vor Gericht auf »nicht schuldig« plädiert. Seine Anwälte nutzten den Termin vor dem Bundesgericht in Manhattan, um die Bedingungen in der Untersuchungshaft zu kritisieren und Haftbeschwerde einzulegen.