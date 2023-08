Fukushima-Kühlwasser im Meer China verbietet Einfuhr von Fischereiprodukten aus Japan

Der Fukushima-Betreiberkonzern Tepco erklärte, das Unternehmen bereite sich darauf vor, japanische Geschäftsinhaber angemessen zu entschädigen. China sei Japans wichtigster Handelspartner und Tepco werde sein Möglichstes tun, wissenschaftliche Erklärungen für die Freisetzung zu liefern, damit Einfuhrverbote von japanischen Produkten so bald wie möglich aufgehoben werden.

Japans Fischereibehörde will über die nächsten vier Wochen hinweg jeden Tag Meeresfrüchte auf radioaktives Tritium hin untersuchen. Die Testergebnisse sollen innerhalb von zwei Tagen veröffentlicht werden. Die Proben werden an zwei Stellen in einem Gebiet mit einem Radius von zehn Kilometern um die Atomruine herum genommen. Japans Fischer meiden bereits freiwillig Fanggründe in dieser Entfernung zur Atomanlage.