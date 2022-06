Als die Staats- und Regierungschefs der sieben westlichen Industrienationen das letzte Mal auf einer bayerischen Blumenwiese in die Kameras winkten, rangen sie mit den Folgen der weltweiten Finanzkrise. Der große Crash auf den entfesselten Kernmärkten des Kapitalismus hatte sie gelehrt, dass starke Staaten die Wirtschaft wieder stärker kontrollieren müssen. Vom Kampf gegen »systemische Risiken« war in ihrer Erklärung die Rede, von der »Vervollständigung der Regulierungsvorhaben« und einer »stärkeren Aufsicht des Schattenbankensystems«. Die Globalisierung war entgleist, so lautete ihre Einschätzung, nun muss der Staat sie wieder in die Spur setzen.