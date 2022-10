»...ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine...«

Galeria habe seit der Coronapandemie mit den Beschäftigten viele Schwierigkeiten gemeistert und sich mit Erfolg strategisch neu aufgestellt, betonte Müllenbach. »Seit Februar dieses Jahres ist jedoch – ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine – eine Situation eingetreten, in der das Konsumklima in Deutschland auf ein historisches Rekordtief eingebrochen, die Energiepreise dramatisch explodiert und die Inflation auf ein Rekordhoch gestiegen sind.« Das habe auch Galeria schwer getroffen. So müsse der Einzelhandelskonzern in den kommenden zwei Jahren über 150 Millionen Euro allein für Energie mehr aufwenden als bislang geplant.

Galeria Karstadt Kaufhof gehört der Signa Holding des österreichischen Investors Rene Benko. Diese verfügt unter anderem über ein milliardenschweres Immobilienportfolio.