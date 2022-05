Das wohl prominenteste Opfer der GameStop-Trading-Saga, der Hedgefonds Melvin Capital, wird aufgelöst. Über ein Jahr nachdem lose organisierte Hobbyanleger den Aktienkurs des Videospielanbieters in astronomische Höhen befördert hatten, teilte der Fondsgründer Gabe Plotkin das Aus in einem Schreiben an Kunden mit. Zuerst hatte die Financial Times berichtet.