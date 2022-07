Besorgt zeigen sich die IWF-Experten, was die Gasversorgung in der kalten Jahreszeit angeht. In den kommenden Wintern könnten die Gasspeicher-Füllstände in Deutschland auf »gefährlich niedrige« Werte von knapp über zehn Prozent der Kapazität abfallen, heißt es in dem Bericht. Dies könnte zeitlich und regional befristet zu einem spürbaren Gasmangel führen – aber auch bundesweit, »wenn die Temperaturen niedriger sind als erwartet«.