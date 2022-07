Fließt durch diese Röhren in Zukunft noch ausreichend Gas nach Deutschland? Oder sitzen wir im Herbst im kalten Wohnzimmer? Die Sorge vor einer Gas-Krise wächst, und viele Städte und Kommunen wollen Energie sparen. Augsburg geht dabei vergleichsweise weit – und hat schon angefangen. Das merkt man vor allem abends. Lampen, die historische Gebäude anstrahlen: ausgeknipst. Die Straßenlaternen: gedimmt. Die Bürger tragen es mit Fassung.

Christoph Kleine-Vennekate, Passant:

»Na, ich denke, es ist eine gute Idee, weil wir eine Energiekrise haben, die gemeinschaftlich gelöst werden muss.«

Alessandro Russso, Passant:

»Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Keine schlechte Idee, aber ich denke, jeder kann so ein bisschen sparen und irgendwie dazu beitragen, dass wir die gesellschaftlichen Probleme gemeinsam lösen.«

Hinter dem rigorosen Energiesparkurs steht Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Eva Weber, Oberbürgermeisterin von Augsburg:

»Wir haben von den Stadtwerken prognostiziert bekommen, dass wir für dieses Jahr 12 Millionen Euro mehr für Energie aufwenden müssen. Und da sind wir natürlich gerade dabei zu überlegen, gut, wo kann man sparen?«



Weber will Büros deshalb etwas weniger heizen. In den Schwimmbädern ist das Wasser in diesem Sommer ohnehin schon ein Grad kühler, nun wird die Temperatur um ein weiteres Grad gesenkt – Kinderbecken ausgenommen.



Eva Weber, Oberbürgermeisterin von Augsburg:

»Wir wissen zum Beispiel, dass wenn man ein Grad Raumtemperatur nach unten regelt, dann sind es ungefähr sechs Prozent, was man an Energie einsparen kann. Und natürlich die allergrößten Energiefresser sind die Schwimmbäder. Die Schwimmbäder insgesamt machen ungefähr zehn Prozent des Energiebedarfs der Stadt aus.«

Geprüft wird derzeit, ob einzelne Ampelanlagen ausbleiben könnten. Die Lichtershow im Botanischen Garten in Augsburg wurde ebenfalls reduziert. Und: Es plätschert weniger in der Stadt – kleine Abstriche mit, so hofft, die Stadt, großer Wirkung.

Eva Weber, Oberbürgermeisterin von Augsburg:

»Die Brunnen laufen nicht mehr so lange wie normalerweise. Weil es soll einfach auch ein Zeichen sein, dass die Zeiten eben nicht normal sind und wir uns alle darauf einstellen müssen, dass wir wirklich Energie sparen müssen.«