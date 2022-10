Einmalzahlung und Preisbremse Kommission schlägt Stufenmodell gegen hohe Gaskosten vor

Für industrielle Verbraucher, also Kunden mit einem hohen Gasverbrauch und eigens ausgehandelten Verträgen, soll sich das Kontingent an 70 Prozent des Verbrauchs von 2021 orientieren. Darüber wird ebenfalls der vereinbarte Marktpreis fällig. Für dieses Kontingent wird ein Beschaffungspreis von sieben Cent pro Kilowattstunde definiert. Betroffen sind davon rund 25.000 Firmen. Über die Einigung auf diese Eckpunkte hatte der SPIEGEL schon am frühen Morgen berichtet.