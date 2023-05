2022 eingeführte Zahlung Gasspeicherumlage wird mehr als doppelt so teuer wie bisher

Die Umlage wurde im vergangenen Jahr wirksam, nachdem der Bund in der Gaskrise Füllstandsvorgaben für die Speicher in Deutschland gemacht hatte. Daraufhin wurden die Speicher über Sonderausschreibungen gefüllt, die zusätzliche Kosten verursachten. Die Umlage soll laut THE um zwei Jahre verlängert werden und nun bis März 2027 erhoben werden. Der gestreckte Zeitraum sei in die Berechnung der Umlage eingeflossen.