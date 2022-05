Scheele sagte, da die chemische Industrie von einem Gasembargo massiv betroffen wäre, würden Grundstoffe für eine Vielzahl anderer Branchen fehlen, was eine Kettenreaktion auslösen könne. Das könne zu Folgen am Arbeitsmarkt führen, die sich nicht mit Kurzarbeit ausgleichen ließen: »Bei der Frage des Gasembargos würde ich sagen: Ich würde es lieber nicht ausprobieren wollen. Denn wenn es dann da ist, kann man es nicht mehr zurückholen«, warnte Scheele.

Trotz allem erlebt der deutsche Arbeitsmarkt derzeit einen Frühjahrsaufschwung. Nach Angaben der BA ging die Arbeitslosenzahl im April um 53.000 auf 2,309 Millionen zurück. Das waren 462.000 weniger als vor einem Jahr. »Mit der Frühjahrsbelebung und den Lockerungen der Coronamaßnahmen setzt sich die Erholung am Arbeitsmarkt fort«, erläuterte Scheele.

Die Unsicherheit mit Blick auf den Krieg und eine mögliche Verschärfung westlicher Sanktionen gegen Russland lastet bereits auf der Konsumstimmung und dem Geschäftsklima. Am Bau ist die Stimmung unter Unternehmen sogar auf den niedrigsten Stand seit Mai 2010 abgestürzt.

Rechnet man jahreszeitliche Schwankungen heraus, verringerte sich die Erwerbslosenzahl im April laut BA um 13.000. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem Rückgang um 15.000 gerechnet. Im Vergleich zum Niveau vor der Coronapandemie liegt die Arbeitslosigkeit in saisonbereinigter Rechnung laut BA noch um 16.000 oder ein Prozent über dem Vorkrisenmonat vom März 2020.

Am Jobmarkt zeichnet sich bislang jedoch keine Eintrübung ab: Die Arbeitsagenturen gehen davon aus, dass sich der Erholungskurs sowohl mit Blick auf die Arbeitslosigkeit als auch hinsichtlich der Beschäftigung fortsetzt.

Das in der Coronapandemie in der Vergangenheit häufig genutzte Kriseninstrument der Kurzarbeit ist nicht mehr so gebräuchlich. Nach aktuellen Daten zu geprüften Anzeigen wurde vom 1. bis einschließlich 27. April für 120.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. »Sowohl die Inanspruchnahme von konjunktureller Kurzarbeit als auch die Zahl der Personen, für die Kurzarbeit angezeigt wurde« war zuletzt rückläufig, heißt es im BA-Monatsbericht.