Dazu sollen in den kommenden Wochen zwei weitere schwimmende Terminals in Brunsbüttel (RWE) und Lubmin (Deutsche Regas) den Betrieb aufnehmen. Zusammen könnten die drei Anlagen etwa 20 Prozent des jährlichen Bedarfs der Bundesrepublik decken. Im Winter 2023/24 sollen bis zu drei weitere FSRUs an Nord- und Ostseeküste installiert werden. Obendrauf sind mehrere fest installierte Anlagen in Planung, die 2025 oder 2026 starten sollen.

LNG-Terminals gelten als entscheidend, um Deutschlands und Europas Gasversorgung zu sichern. Russland, das 2020 noch mehr als die Hälfte des Bedarfs abdeckte, liefert seit September gar kein Erdgas mehr über Pipelines in die Bundesrepublik. In diesem Jahr konnten die Europäer den starken Rückgang der Lieferungen aus Putins Reich größtenteils durch LNG kompensieren. Der Rohstoff kommt vor allem aus den USA.