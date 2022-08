Energiekrise in Deutschland Abfallbranche fordert mehr Biotonnen – um mehr Gas zu erzeugen

In Deutschland wird zu wenig Biomüll gesammelt, so sieht es der BDE als Verband der Entsorgungswirtschaft. Mehr eingesammelte Abfälle könnten die Biomethan-Produktion verdoppeln. Doch das ist nicht so einfach.