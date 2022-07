"Gazprom hätte längst umrouten müssen", sagte ICIS-Experte Schröder. "Es wäre ein Strategiewechsel, wenn sie es jetzt täten." Für Letzteres spricht, dass Gazprom auch beim Wiederhochfahren der Ostseepipeline am Donnerstag vergangener Woche tags vorab entsprechende Kapazitäten anmeldete - und sich an die Nominierungen hielt.

Gaspreis in Europa geht wieder durch die Decke

Die Nervosität an Europas Gasmärkten ist gerade so groß wie lange nicht mehr. Am Mittwoch schoss der Preis für eine Megawattstunde zur Lieferung im August am niederländischen Großhandels-Referenzmarkt TTF von 179 Euro bis auf 214 Euro am Abend nach oben.