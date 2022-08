Löten, schrauben, testen. 24 Stunden am Tag. Die deutsche Firma Stiebel Eltron baut derzeit Tag und Nacht Heizungswärmepumpen. In Zeiten des Gasmangels werden die dringend gebraucht.

Kai Schiefelbein, Direktor Stiebel Eltron:

»Wir werden in diesem Jahr etwa 80.000 Heizungswärmepumpen herstellen. Das ist ein ordentliches Wachstum, da sind wir stolz drauf. Aber jetzt müssen wir auch ehrlich sein. Das ist nicht das, was wir verkaufen könnten, wenn wir uneingeschränkt lieferfähig wären.«

Wärmepumpen ziehen Wärme aus der Umgebungsluft oder dem Grundwasser, mit der man dann heizen oder Wasser erwärmen kann. Diese elektrische Heiztechnik verbraucht nur ein Viertel der Energie, die ein Gaskessel benötigt. Deshalb sind Wärmepumpen gerade besonders gefragt.

Aber zwei Faktoren machen dem Hersteller große Probleme: Zum einen ist da das fehlende Personal. Stichwort Fachkräftemangel. Beziehungsweise: Mangel an Fachkräften mit der richtigen, nötigen Ausbildung.

Kai Schiefelbein, Direktor Stiebel Eltron:

»Die Leute brauchen Ausbildung, weil Fachkraft ist nicht gleich Fachkraft. Wenn ich eine exzellente medizinisch-technische Assistentin habe – die Flüchtlinge aus der Ukraine sind ja nun einmal überwiegend Frauen – dann darf die natürlich noch lange nicht Kältekreise löten, weil sie dafür eben löten können muss. Das heißt, sie braucht eine Löte-Ausbildung, eine Heiz- und Sanitär-Ausbildung. Oder wenn ich hinten an den Prüfstand gehe, dann brauche ich da Elektriker, weil die eben auch an spannungsführenden Teilen arbeiten. Und das heißt, wir müssen Leute, die intellektuell mit hoher Wahrscheinlichkeit exzellent dazu in der Lage sind, denen müssen wir die formale Qualifikation verschaffen, dass die die Arbeit machen dürfen.«

Das zweite Problem ist ein logistisches, unter dem derzeit viele Branchen leiden.

Kai Schiefelbein, Direktor Stiebel Eltron:

»Die Lieferketten sind extrem stark belastet. Insbesondere Microchips sind oftmals rar. Und das wirkt sich limitierend auf unsere möglichen Produktionsmengen aus.«

Das Problem ist schon durch die Coronapandemie entstanden. Der Krieg in der Ukraine belastet die Lieferketten noch weiter.

Das Unternehmen will nun neue Produktionslinien einführen. Dann müsste nicht mehr Tag und Nacht gearbeitet werden – und trotzdem würde die Herstellung der so dringend benötigten Wärmepumpen weitergehen.