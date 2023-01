Der Gaspreis war nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine in die Höhe geschnellt. Das hatte zu Verwerfungen im Energiemarkt geführt, unter anderem musste der Gasimporteur Uniper in die Arme des Staates flüchten. Norwegen löste indes Russland als Gas-Hauptlieferant ab. Gasimporte aus Russland endeten im September, nachdem es an den beiden Nordstream-Pipelines aus bislang ungeklärten Gründen zu Explosionen gekommen war.