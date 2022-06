Statt kalter Wohnungen in Deutschland So wollen Wirtschaft, Industrie und Gewerkschaften dem Gasmangel begegnen

Die Bundesnetzagentur bezeichnete die Lage der Gasversorgung in Deutschland erneut als »angespannt«. Die Gasversorgung sei im Moment aber stabil, hieß es in einem Bericht. Die Versorgungssicherheit in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet.

Am Freitag hatte die Bundesnetzagentur erstmals seit Ende März die Lage zur Gasversorgung in ihrem täglichen Bericht als »angespannt« bezeichnet. Zuvor hatte der russische Energiekonzern Gazprom die Gasflüsse durch die Pipeline Nord Stream auf 40 Prozent der Maximalleistung gedrosselt.

Wirtschaftsminister Habeck schließt als Konsequenz aus den gesenkten russischen Gaslieferungen auch gesetzliche Maßnahmen nicht aus. Am Donnerstagabend hatte der Grünen-Politiker in den ARD-Tagesthemen nicht ausgeschlossen, dass es dabei auch um die Herabsetzung der vorgeschrieben Mindesttemperatur in Wohnungen gehen könnte. Ein Sprecher Habecks nannte am Freitag keine konkreten Maßnahmen und sprach von einer Prüfung.