Am Montagmorgen schoss der Gaspreis am Spotmarkt nach ersten Meldungen zeitweise um 30 Prozent nach oben, später notierte er immerhin noch um rund 20 Prozent höher als am Freitag. In der Folge verlor der wichtigste Börsenindex Dax zeitweise mehr als drei Prozent. Ende vergangener Woche hatten gute Zahlen vom US-Arbeitsmarkt den deutschen Leitindex noch über die 13.000-Punkte-Marke gehievt. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel am Montagvormittag um gut 2,8 Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 2,6 Prozent.