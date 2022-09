Die geplante Gaspreisbremse wird Wirtschaftsminister Robert Habeck zufolge nur für 80 Prozent des Verbrauchs greifen. Die oberen Spitzen würden mit Sicherheit nicht gedeckelt, sagte der Grünen-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. »Für die oberen 20 Prozent des normalen Verbrauchs wird man sicherlich die volle Rechnung bezahlen müssen.« Klar sei zudem, dass auch die übrige Menge nicht auf Tarife von vor dem Ukrainekrieg verbilligt werde. »Wir werden natürlich nicht den Gaspreis so runtersubventionieren können, wie er 2021 war. Und zwar sehr lange Zeit nicht.« Für Haushaltskunden lag der Preis pro Kilowattstunde in der zweiten Jahreshälfte 2021 um die sieben Cent. Für Bestandskunden hat er sich seitdem im Schnitt mehr als verdoppelt, neue Verträge sind noch deutlich teurer.