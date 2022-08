Seit Jahresbeginn haben sich die Gaspreise in Europa mehr als verdreifacht. Ein Ende ist Experten zufolge noch nicht in Sicht. Im Oktober dürften die Gaspreise einen weiteren Sprung nach oben machen, wenn in Deutschland von vielen Versorgern erstmals die Gasumlage erhoben werde, sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Weil.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Freitag erneut eine Überprüfung der Ausgestaltung der umstrittenen Gasumlage zugesagt. Dadurch soll profitablen Firmen den Zugang zu der Rettungshilfe erschwert werden. Das Ministerium schaue, ob es rechtssichere Möglichkeiten gebe, »Trittbrettfahrer« wieder auszusortieren. Bei der Umlage gebe es einen Anteil von knapp zehn Prozent, der durch Unternehmen mit guter Gewinnbilanz hereingebracht werde. Der Gleichheitsgrundsatz habe es geboten, so vorzugehen. »Gleichwohl ist es so nicht gemeint gewesen. Wir wollten ja nicht Unternehmen, die gute Gewinne machen, weitere Gewinnchancen geben«, sagte Habeck. Es müsse allerdings eine rechtssichere Form gefunden werden, das zu verhindern.