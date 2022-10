Energieintensive Unternehmen ächzen. Es drohen Firmenpleiten und etliche Privatinsolvenzen. Die Dringlichkeit, die Wladimir Putins Energiekrieg ausgelöst hat, liegt auf der Hand. Warum hat die Bundesregierung dann nicht früher an Lösungsvorschlägen gearbeitet?

In der neuen Episode von SPIEGEL Daily ordnet SPIEGEL-Wirtschaftsredakteur Stefan Schultz die in diesen Tagen vorgestellten Pläne der Gaskommission ein. Wie gerecht ist das Konzept? Wie gut ist es gegen Missbrauch gewappnet und wo bleibt eigentlich die groß angelegte Kampagne, die die Menschen in der beginnenden Heizperiode fürs Energiesparen begeistert?

Stefan Schultz sagt: »Wir haben immer noch eine Gasknappheit. Das heißt, wir haben ja nicht nur eine Preiskrise, sondern wirklich eine Versorgungskrise, ganz physisch.« Hören Sie das ganze Gespräch in der neuen Podcast-Folge.

