Gaspreiskrise EnBW beteiligt sich an Rettung von Gasversorger VNG

An der Rettungsaktion für den angeschlagenen Gasversorger VNG wird sich nach Angaben des Landes Baden-Württemberg neben dem Bund auch der Mutterkonzern EnBW beteiligen. »Das Verfahren ist im Gange. Ich bin zuversichtlich, dass es zu einer Lösung kommt«, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Es müsse niemand denken, dass sich die EnBW daran nicht »substanziell« beteiligen müsse. »Das geht natürlich nicht am Mutterkonzern vorbei«, erklärte der Grünenpolitiker.