Niedrigster Gaspreis seit Juni 2021

Dass das erste Zwischenziel von 75 Prozent schon drei Monate früher erreicht werden konnte, hängt womöglich mit einer Überversorgung am Markt für Erdgas zusammen. Auf diese führen Analysten auch den Preisrückgang für Erdgas zurück. Am Dienstag wurde der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam gehandelt. Mit 23,50 Euro je Megawattstunde (MWh) ist Erdgas damit so günstig wie zuletzt im Juni 2021.

Der Preis für europäisches Erdgas befindet sich seit Ende des vergangenen Jahres in einem Abwärtstrend. Der Rohstoff hat sich seitdem stark verbilligt, nachdem er im vergangenen Jahr wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine drastisch angestiegen war. In der Spitze wurde im vergangenen Sommer ein Rekordpreis von mehr als 300 Euro je MWh gezahlt. Der Stopp russischer Gaslieferungen hatte Ängste vor einer Energiekrise geschürt.