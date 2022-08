Die Verordnung sieht vor, dass die deutschen Speicher am 1. September zu mindestens 75 Prozent gefüllt sein müssen. Am 1. Oktober sollen es mindestens 85 Prozent sein, am 1. November mindestens 95 Prozent. Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden so eine Art Puffersystem für den Gasmarkt. Sollte weiter im gleichen Tempo wie zuletzt eingespeichert werden, dürfte die Marke von 85 Prozent schon vor dem 1. Oktober erreicht werden.