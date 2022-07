Akute Personalnot Gastgewerbe fordert leichtere Zuwanderung

Saisonhilfen aus dem Westbalkan

Um die Beschäftigung von Saisonaushilfen im Gastgewerbe zu ermöglichen, sollten zwischenstaatliche Abkommen mit interessierten Ländern geschlossen werden, verlangte Zöllick. »Auch stehen in den Ländern des Westbalkans viele Arbeitskräfte bereit, die gern in Hotels und Restaurants in Deutschland arbeiten möchten.« In diesen Ländern müssten die Kapazitäten der deutschen Botschaften ausgeweitet werden; die Westbalkanregelung entfristet, das Kontingent ausgeweitet werden.