Die Umlage soll Gasimporteure stabilisieren, die in wirtschaftliche Schieflage geraten sind, weil sie die enormen Preissteigerungen in der Folge des Ukrainekriegs schlecht an die Endverbraucher weitergeben können. Sie greift ab dem 1. Oktober und endet am 1. April 2024. Die genaue Höhe soll nächsten Montag veröffentlicht werden und zwischen 1,5 und fünf Cent je Kilowattstunde liegen.

Durch die Umlage sollen 90 Prozent der momentanen Extrakosten der Importeure, die aus ausbleibenden russischen Lieferungen resultieren, an alle Kunden weitergegeben werden, und zwar mit einem gleichen Betrag pro Kilowattstunde für jeden. Für einen vierköpfigen Haushalt könnte dies Zusatzkosten von bis zu 1000 Euro bedeuten – zusätzlich zu den bereits jetzt im Vertrag mit bestimmten Fristen möglichen Preiserhöhungen. Offen ist noch, wie mit Festpreisverträgen umgegangen wird.