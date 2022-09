Bei dem Gespräch zwischen Lindner, Scholz und Habeck sollte es auch um die Finanzierung einer Alternative zur Gasumlage gehen. Dies hat offensichtlich nicht zu einem Ergebnis geführt. Die Gasumlage sollte rund 34 Milliarden Euro einbringen und an die Gasimporteure ausgeschüttet werden. Die Gaskunden würden nach dem derzeitigen Stand der Regelung bereits im Oktober das Entgelt zahlen, Ende des Monats dann würde die Auszahlung an die Unternehmen erfolgen.

Begünstigt werden dadurch vor allem der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper, der verstaatlicht werden soll, sowie das Leipziger Gasunternehmen VNG und die unter Treuhandschaft gestellte Tochterfirma von Gazprom, die Securing Energie for Europe (Sefe) heißt. Auch sie steht vor der Verstaatlichung. Die Gasumlage droht auch aus verfassungsrechtlichen Gründen zu scheitern. Sie würde in großen Teilen an Staatskonzerne ausgezahlt werden, was rechtlich bedenklich ist. Bundesfinanzminister Lindner war lange der Ansicht, dass dies kein Problem sei. Habeck hatte ernste Sorgen geäußert.