Versorger wie die Stadtwerke dürften ihre Marge zu 100 Prozent behalten, weil sie die Umlage vollständig an die Endkunden weiterreichen dürfen. Für eine solche Bevorzugung der Energieanbieter zulasten der Verbraucher »besteht kein Grund«, so Christian von Hammerstein, Partner bei Raue und Mitverfasser des Papiers.

Überdies müssten auch solche Firmen und Privatverbraucher die Umlage zahlen, deren Gaspreise in den vergangenen Monaten deutlich erhöht wurden – oder auch Unternehmen, die schon jetzt die Mehrbeschaffungskosten für den Ausfall russischen Gases tragen, weil sie selbst teuer am Spotmarkt einkaufen. Die Verordnung mache keinen Unterschied zwischen Kunden, die noch günstige Verträge haben, und solchen, die bereits belastet werden. Diese »unterschiedslose Belastung« verstoße gegen das Gleichheitsgebot aus Artikel 3 des Grundgesetzes.

Die Verordnung zwinge Unternehmen wie Uniper dazu, ausfallende Gasmengen aus Russland ausschließlich am teuren Spotmarkt einzukaufen, anderenfalls dürften sie keinen Ausgleichsanspruch anmelden. Das könne die Marktpreise für Gas zusätzlich treiben. Tatsächlich bezieht sich die Verordnung explizit auf Gas, das Importeure zur Lieferung am jeweils nächsten Tag auf dem Spotmarkt kaufen. Kaufen die Unternehmen etwa von anderen Importeuren oder schließen Terminkontrakte ab, dürfen sie bei Trading Hub Europe (THE), einem Zusammenschluss von Ferngasnetzbetreibern, keine Mehrbeschaffungskosten geltend machen.