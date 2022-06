Die vergangenen Tage zeigten, wie wichtig es sei, sich aus der Abhängigkeit von Russland zu befreien, sagte Habeck am Donnerstag. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei auch eine Frage der nationalen und europäischen Sicherheit. Der Grünen-Politiker rief in einem via Twitter verbreiteten Video zudem erneut auf, Energie einzusparen. »Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun.« Jede Kilowattstunde helfe.