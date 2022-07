Die Regierung in Wien hatte beschlossen, dass alle Speicher in Österreich auch genutzt werden müssen. Betreiber, die ihre Kapazität nicht nutzen, verlieren ihren Zugriff. Der Gasspeicher Haidach ist ein Gemeinschaftsprojekt der RAG Austria mit den Gazprom-Töchtern Astora und GSA sowie des deutschen Gashändlers Wingas.

Anschluss an österreichisches Netz geplant

Am Montag hatten deutsche Spitzenpolitiker die Sorge geäußert, dass der bevorstehende Anschluss des Speichers auch an das österreichische Leitungsnetz – bisher ist er nur an das deutsche angebunden – die Interessen der Kunden gerade in Süddeutschland beeinträchtigen könnte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte gesagt: »Sollte Bayern als wirtschaftsstärkstes Bundesland nicht ausreichend versorgt werden, betrifft das die Gesamtwirtschaft. Wer den Süden abkoppelt, legt das ganze Land lahm.«