Der Entwurf stammt bereits von Anfang Mai und sieht vor, dass Berlin die Länder zur Wärmeplanung verpflichten kann – die diese dann an die Kommunen weiterreichen. Eine Wärmeplanung bietet für Wohnungs- und Hausbesitzer, die eine defekte Heizung austauschen müssen, eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Frage, welche neue Technologie in Frage kommt. Ist etwa der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Straße geplant, dann ist es sinnvoll, so wie im GEG vorgesehen auch einen Fernwärmeanschluss zu wählen. Gleiches gilt, wenn etwa ein Energieversorger plant, Gas aus erneuerbaren Quellen in diesem Wohnviertel anzubieten. Auch dies sieht das GEG als eine Option klimafreundlichem Heizens vor.