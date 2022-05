Gebühren für Abfertigung Ryanair fordert Preissenkungen am BER

Der irische Flugdiscounter Ryanair hat den Hauptstadtflughafen BER aufgefordert, die Gebühren für die Abfertigung ihrer Flugzeuge zu senken. »Die Regierung und der Flughafen Berlin sollten jetzt handeln«, teilte das Unternehmen mit. Sie sollten wettbewerbsfähige Flughafenentgelte anbieten, damit der Luftfahrtsektor am Standort nicht auf das Niveau deutlich kleinerer Städte schrumpfe. Eine Flughafensprecherin entgegnete, die Entgelte am BER seien vergleichbar mit denen anderer großer deutscher Flughäfen.

Mit seiner Klage über hohe Gebühren steht die irische Fluggesellschaft nicht allein. Ryanair-Konkurrent Easyjet hat bereits angekündigt, seine Basis in Schönefeld weiter zu verkleinern. Mit dem Winterflugplan sollen dort nur noch 11 statt 18 Flugzeuge stationiert sein, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Der Flughafen rechnet mit deutlichen Einbußen bei Passagieren und Umsatz.

Bereits während der Coronakrise hatte Easyjet seine Präsenz verkleinert – ebenso Ryanair. Statt 13 hat die irische Fluggesellschaft nur noch 9 Flugzeuge in Schönefeld. Der BER bleibt damit aber die größte Basis des Billigfliegers in Deutschland. Ryanair äußerte sich nicht zu der Frage, ob ein weiterer Abbau geplant ist beziehungsweise, ob die Flotte am Standort wegen des Easyjet-Rückzugs sogar aufgestockt werden könnte.