Seit 1995 führt Howard Marks mit Co-Gründer Bruce Karsh in Los Angeles den Kreditmarktfonds Oaktree. 2019 verkauften sie 62 Prozent, Brookfield Asset Management zahlte 4,8 Milliarden Dollar. Seine Karriere begann der gebürtige New Yorker 1969 bei Citi im Aktienresearch. Den Kunden empfahl er vermeintlich sichere Aktien von US-Großkonzernen, ehe die abstürzten. Er wurde in die Anleiheabteilung strafversetzt – und machte am Kreditmarkt sein Glück, erst als Fondsmanager für Hochzinsanleihen und später mit Bonds notleidender Unternehmen (»Distressed Debt«). Wegen seiner treffsicheren »Memos« ist Marks eine der weltweit meistbeachteten Stimmen des Finanzmarkts.