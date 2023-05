In Deutschland würde die Hälfte der Gen Z eher für ein Jahr auf Fernsehen oder Streamingdienste verzichten als für den Rest ihres Lebens auf bargeldlose Bezahlung. Dabei nimmt die Nutzung von und das Vertrauen in kontaktlose Karten bei der Gen Z am meisten zu. Neue Zahlungsmethoden werden von 78 Prozent der Gen Z genutzt, aber nur von 44 Prozent der Boomer. Dazu zählen in der Shell-Studie Digital-Wallet-Systeme, Bezahl-Apps, Prepaidkarten, Kryptowährung oder QR-Codes.