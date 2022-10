»Die unterschiedlichen Medianentgelte von Männern und Frauen in den beiden großen Landesteilen gehen auf die jeweiligen Branchenstrukturen zurück«, erläuterte die BA. In den alten Bundesländern gebe es viel mehr große Unternehmen »in den von Männern dominierten Branchen mit entsprechenden Tarifstrukturen«. Als Beispiel nannte die Behörde das verarbeitende Gewerbe. Demgegenüber sei in Ostdeutschland der Anteil der Frauen in Branchen mit Tariflöhnen relativ hoch, etwa in der öffentlichen Verwaltung oder dem Gesundheitswesen.