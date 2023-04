Für das in der Tochterfirma Gerry Weber Retail gebündelte Filialnetz in Deutschland dagegen meldet der Vorstand beim Amtsgericht Bielefeld Insolvenz am. Filialschließungen stehen schon in den nächsten drei Monaten bevor.

Corona, Ukrainekrieg, Inflation

»Das Sanierungsvorhaben ist eine notwendige Reaktion auf die äußeren Umstände«, sagte die Chefin von Gerry Weber International, Angelika Schindler-Obenhaus. Das Einzelhandelsgeschäft müsse insgesamt neu ausgerichtet werden. »Hierfür wollen wir das Filialnetz der Zukunft bauen. Denn wir glauben fest an die Filiale. Gleichzeitig müssen wir heute jeden Quadratmeter Fläche auf den Prüfstand stellen«, sagte die Managerin. Gerry Weber werde sich auf den gesunden Kern konzentrieren und das Großhandelsgeschäft, den E-Commerce und das Auslandsgeschäft weiter stärken.