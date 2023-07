Ifo-Geschäftsklimaindex Deutsche Manager bewerten die Lage ihrer Firmen erneut skeptischer

Besonders schlecht sieht es in der Baubranche aus, die unter steigenden Zins- und Materialkosten leidet. »Dort ist das Geschäftsklima so schlecht wie seit 2010 nicht mehr«, sagte Wohlrabe. Bei den Dienstleistern sei das Bild gemischter. Der IT-Bereich laufe nach wie vor gut, auch der Tourismus. Schlechter sehe es hingegen etwa für die Transport- und Logistikbranche aus, die am Tropf der Industrie hänge.

Eurozone unter Druck

Bankökonomen kommentierten die Umfrageergebnisse pessimistisch. »Deutschland zieht die Eurozone nach unten«, resümierte Dekabank-Volkswirt Andreas Scheuerle. »In kaum einem anderen Land ist die Konjunktur derzeit so stark unter Druck wie hierzulande.« Im Winterhalbjahr war die deutsche Wirtschaft geschrumpft, die Eurozone nach jüngsten Zahlen einer Rezession aber gerade so entgangen. Andere große Volkswirtschaften wie Frankreich oder Italien hatten sich im Winter stabiler entwickelt als die deutsche Wirtschaft.