Neben den hohen Strompreisen verweist RWE darauf, dass das Unternehmen seit einigen Jahren stetig in erneuerbare Energien investiert, zum Beispiel in neue Windparks auf See. Auch dies habe sich im vergangenen Jahr ausgezahlt.

Unveränderte Dividende angepeilt

Die RWE-Aktie legte als Reaktion auf die Mitteilung zeitweise zweieinhalb Prozent zu, gab die Gewinne aber größtenteils wieder ab. Das Dividendenziel für das Geschäftsjahr 2022 bleibe unverändert bei 0,90 Euro je Aktie, hieß es. Die endgültigen Zahlen will RWE am 21. März vorlegen.